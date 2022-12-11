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Суттєві обмеження цією зимою: Шмигаль оцінив стан енергосистеми в Україні

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Неділя 11 грудня 2022 16:56
Суттєві обмеження цією зимою: Шмигаль оцінив стан енергосистеми в Україні Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, внаслідок російських масованих ударів, пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Українцям варто готуватися до суттєвих обмежень цієї зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як відзначив Шмигаль, дефіцит потужності в Україні залишається суттєвий.

"Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", - написав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський назвав регіони із найбільшим дефіцитом електроенергії.

Також нещодавно Шмигаль розповів про те, як світ допомагає нашій країні вистояти цієї зими на тлі російської агресії.

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