Как мир помогает Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры: ответ Шмыгаля
Украина продолжает активно работать над восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры. В то же время, получает важную помощь от международных партнеров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Не только правительства, но и бизнес и обычные граждане демонстрируют солидарность с нашей страной", - пишет Шмыгаль.
Как отметил премьер-министр, среди международных партнеров, которые помогают Украине в преодолении последствий войны:
- Бельгия - города страны передали Украине первую партию генераторов в рамках инициативы ЕС "Генераторы надежды";
- Франция - направила 100 генераторов;
- Норвегия - обеспечивает генераторами украинских пограничников;
- Словакия - страна планирует направить около 300 генерирующих средств;
- Япония - согласуется пакет помощи, куда войдет оборудование для срочных ремонтов энергосистемы и более 240 генераторов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, дефицит в энергосфере Украины будет продолжаться во время осенне-зимнего периода.
Тем временем в Донецкой области энергетики вместе с ВСУ возобновили электроснабжение для более 15 тысяч семей.
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