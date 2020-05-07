Поліція посилить контроль дотримання карантину 9 травня у Києві

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

9 травня у столиці заплановано проведення акції у парку Вічної слави

У Києві правоохоронці посилять контроль за дотриманням карантину під час акцій 9 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За словами керівника київської поліції Андрія Крищенка, 9 травня у столиці заплановано проведення акції у парку Вічної слави. Зважаючи на карантинні обмеження, у столиці працюватиме ситуаційний центр МВС. За його допомогою правоохоронці відслідковуватимуть ситуацію в режимі онлайн.

"Аби не допустити провокацій та порушень правопорядку, перед початком акції вибухотехніки та кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід. Крім того, на спеціально встановлених пропускних пунктах співробітники будуть проводити поверхневий огляд відвідувачів. Тому просимо з розумінням поставитися до превентивних заходів, адже все це потрібно для забезпечення безпеки", - заявив Крищенко.

Він також нагадав про заборону використання символіки тоталітарних режимів, зокрема, георгіївської стрічки. Порушникам загрожує штрав до 5 100 грн або адміністративний арешт строком до 15 діб. Також притягуватимуть до відповідальності порушників карантину.

"Звертаюся до містян із проханням дотримуватися вимог карантину. Також закликаємо учасників та організаторів не порушувати законодавство і не створювати конфліктних ситуацій", - резюмував Крищенко.

Нагадаємо, у зв’язку з пандемією коронавірусу влада Києва відмовилася від проведення офіціних масових акцій 8 та 9 травня. За словами мера столиці Віталія Кличка, формат відзначення 75-річчя з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні буде іншим. Деталей Кличко не уточнив.

Про відмову від проведення акцій 9 травня також заявили у Кабінеті міністрів.