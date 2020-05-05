У Києві не будуть проводити масові заходи 8-9 травня

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кличко зазначив, що цього року формат святкування буде іншим

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 8-9 травня у звязку з обмеженнями масових заходів у столиці у рамках карантину їх проводити не будуть. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кличка, формат святкування буде іншим.

"Цього року виповнюється 75 років з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Втім, у звязку з обмеженням масових заходів у столиці, їх проводити в столиці не будуть... Цього року формат, на жаль, буде іншим", - заявив мер.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні, швидше за все, продовжать і після 22 травня, але з наступними етапами послаблень. Шмигаль зазначив, що Кабмін спирається на дані ВООЗ.

Як писало РБК-Україна раніше, в понеділок на позачерговому засіданні уряд прийняв рішення про продовження карантину до 22 травня. Разом з тим було прийнято низку послаблень карантину, який пообіцяли опублікувати протягом двох днів.

Підкреслимо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що уряд не може 11 травня скасувати карантинні заходи в Україні. За його словами, в такому випадку в Україні може бути до 100 тисяч смертей від коронавірусу COVID-19.