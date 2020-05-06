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Україна не буде проводити масові заходи 8-9 травня через карантин

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 13:30
Україна не буде проводити масові заходи 8-9 травня через карантин
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За словами Дениса Шмигаля, масові заходи не проводитимуть, аби не ризикувати громадян здоров’ям

У зв’язком із карантином в Україні масові заходи 8-9 травня не плануються. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, таке рішення було ухвалене через складну епідемічну ситуацію з коронавірусом.

"Напередодні відзначення Дня пам’яті 8 і 9 травня у зв’язку з карантином в Україні не проводяться масові заходи. Аби не наражати на ризик наших громадян ми не будемо проводити цього року масових заходів", - зазначив Шмигаль.

Прем’єр також звернувся до керівників обласних держадміністрацій "особисто або на рівні заступників" забезпечити індивідуальне відзначення ветеранів Другої світової війни, які проживають у їхніх регіонах.

"Всі інші заходи ми проводити не плануємо у зв’язку із карантином", - ще раз наголосив Шмигаль.

Раніше від проведення масових акцій 8 і 9 травня відмовилися в Києві. За словами мера столиці Віталія Кличка, формат відзначення 75-річчя з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні буде іншим. Деталей Кличко не уточнив.

На даний момент в Україні заборонені масові зібрання в зв'язку з карантином. З 11 травня деякі обмеження будуть зняті. Серед іншого, українцям дозволять гуляти в парках і відвідувати зони відпочинку. Також почнуть працювати деякі заклади торгівлі.

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