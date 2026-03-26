По просьбе Тегерана: Трамп на 10 дней приостановил удары по энергообъектам Ирана

"По просьбе правительства Ирана, пусть это заявление служит подтверждением того, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней - до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени (03:00 7 апреля по Киеву), - говорится в заявлении Трампа.

Он подчеркнул, что переговоры продолжаются, и добавил, что они "идут очень хорошо", несмотря на "ложные заявления об обратном со стороны фейковых СМИ".

Завершение войны против Ирана

Напомним, вчера спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон завершает операцию "Эпическая ярость" против Ирана. По его словам, окончание состоится в ближайшее время и точно по графику.

Кроме того, этой ночью президент США Дональд Трамп сказал, что Иран хочет заключить сделку. Все публичные отговорки он объясняет тем, что Тегеран боится об этом сказать напрямую из-за опасений ликвидации.

Отметим, накануне Трамп заявил, что США решили перейти от бомбардировок Ирана к переговорам, поскольку Тегеран начал говорить "умные вещи"

Вчера, 25 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, который имеет целью прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.