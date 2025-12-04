"Прогресса не так много": посол Украины в США о мирных переговорах

Украина и США стремятся достичь результата по завершению войны и установления мира в нашей стране. Прогресса пока не так много, но процесс все же продолжается.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Я думаю, вполне понятно, что обе стороны - как Украина, так и США - хотят результата. Украина приложила все возможные усилия в плане обязательств по прекращению войны и установлению справедливого и устойчивого мира в нашей стране", - отметила посол.

Она подчеркнула, что Украина проводит много разговоров с коллегами из Соединенных Штатов относительно потенциального объема договоренностей.

"И сейчас мы говорим о дальнейших действиях после встречи в Москве, а также о следующих шагах, которые можно было бы сделать. Итак, не так много прогресса, но процесс продолжается", - сказала Стефанишина.

Кроме того, посол добавила, следующая встреча делегаций Украины и США во Флориде, которая состоится 4 декабря - будет продолжением этого процесса. О дальнейших комментариях можно будет говорить после того, как завтра, секретарь СНБО Рустем Умеров, который будет представлять Украину на переговорах - встретится с представителями США.