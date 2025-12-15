Прогресс в мирных переговорах по Украине повлиял на мировые цены на золото
В понедельник, 15 декабря, спотовая цена на золото сократила ранее достигнутый рост на фоне прогресса в переговорах между официальными лицами США и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Спотовое золото подорожало на 0,2% до 4309,82 доллара за унцию (31,1 грамм) после роста более чем на 1% ранее в ходе сессии. Фьючерсы на золото в США закрылись с повышением на 0,2% до 4335,2 доллара за унцию.
"Прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной, похоже, ослабляет спрос на золото как безопасный актив", - заявил старший аналитик Kitco Metals Джим Викофф.
Он добавил, что золото находится под давлением фиксации прибыли и недельной ликвидации, поскольку некоторые трейдеры, которые ранее покупали фьючерсы, сейчас их продают.
Отмечается, что золото, которое традиционно считается безопасным активом, обычно демонстрирует хорошие результаты в периоды геополитической и экономической нестабильности.
Напомним, мировые цены на золото стабилизировалось после трех дней роста, который был обусловлен перспективой дальнейшего смягчения монетарной политики в США. По данным экспертов, в этом году цена на золото выросла более чем на 60%.
Стремительный рост был подкреплен увеличением покупок центральными банками и уходом инвесторов от суверенных облигаций и валют.
Ранее сообщалось, что мировые цены на золото достигли шестинедельного максимума, а цены на серебро достигли своего рекордного максимума на фоне ожидания снижения процентной ставки в США.
Отметим, Россия начала массово распродавать свои золотые резервы, чтобы латать бюджет и поддерживать рубль, что свидетельствует о быстром истощении ее стратегических запасов.