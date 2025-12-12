ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мировые цены на золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду, - Bloomberg

Пятница 12 декабря 2025 09:17
UA EN RU
Мировые цены на золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду, - Bloomberg Фото: мировые цены на золото и серебро приближаются к рекорду (flickr.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на золото стабилизировалось после трех дней роста, который был поддержанным перспективой дальнейшего смягчения монетарной политики в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным экспертов, в этом году цена на золото выросла более чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое, причем ценник на оба металла находятся на пути к самым высоким годовым показателям с 1979 года.

Стремительный рост был подкреплен увеличением покупок центральными банками и уходом инвесторов от суверенных облигаций и валют. Цена на слитки колебалась около 4270 долларов за унцию после роста на 1,2% в четверг.

"Рост цен на золото, как ожидается, продолжится в 2026 году, поскольку солидный спрос со стороны центральных банков в сочетании со смягченной политикой и постоянной геополитической напряженностью, обеспечивают прочную поддержку макроэкономической ситуации", - сказал Хэбэ Чен, старший рыночный аналитик Vantage Markets в Мельбурне.

По данным Всемирного золотого совета, объемы активов в биржевых фондах, обеспеченных золотом, росли каждый месяц в этом году, кроме мая.

Между тем, цена на серебро укрепилась в последние недели благодаря росту спроса, а также напряженности в основных торговых центрах. В четверг этот металл достиг рекордной отметки в 64,3120 доллара за унцию. Платина на мировых биржах также несколько снизилась, тогда как палладий вырос.

Ранее сообщалось, что мировые цены на золото достигли шестинедельного максимума, а цены на серебро достигли своего рекордного максимума на фоне ожидания снижения процентной ставки в США.

Кстати, Россия начала массово распродавать свои золотые резервы, чтобы латать бюджет и поддерживать рубль, что свидетельствует о быстром истощении ее стратегических запасов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений