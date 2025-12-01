ua en ru
Цены на золото поднялись до 6-недельного максимума, а серебро бьет рекорды

Понедельник 01 декабря 2025 15:11
UA EN RU
Цены на золото поднялись до 6-недельного максимума, а серебро бьет рекорды Фото: цены на золото поднялись до 6-недельного максимума, а серебро бьет рекорды (flickr.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на золото достигло шестинедельного максимума, а цены на серебро достигли своего рекордного максимума на фоне ожидания снижения процентной ставки в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, спотовая цена на золото выросла на 0,6% до 4255,04 доллара за унцию, что является самым высоким показателем с 21 октября. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 0,8% до 4290,40 доллара.

При этом цены на серебро выросли на 2,2% до 57,63 доллара за унцию после того, как ранее достигли исторического максимума в 57,86 доллара.

"Участники рынка сейчас снова начинают учитывать снижение ставки ФРС в декабре, что поддерживает инвестиционный спрос на золото", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

По его словам, серебро выигрывает от того же фактора, что и золото, а также ожидается дальнейшее улучшение промышленного спроса на драгоценные металлы в следующем году.

Тем временем доллар США упал до двухнедельного минимума, что сделало слитки, цена которых оценивается в долларах, дешевле для держателей других валют.

Среди других драгоценных металлов - платина выросла на 1,6% до 1698,85 долларов, а палладий - на 1,7% до 1475,02 долларов.

Отметим, что по состоянию на 3 ноября спотовая цена золота держалась на отметке 4 000,65 доллара за унцию, тогда как декабрьские фьючерсы в США поднялись на 0,4% - до 4 010 долларов. Несмотря на это, стоимость золота все еще была почти на 9% ниже, чем рекордные 4 381,21 доллара, зафиксированные 20 октября.

Такое проседание аналитики связывают прежде всего с усилением доллара, который поднялся до трехмесячного максимума.

Кстати, Россия начала массово распродавать свои золотые резервы, чтобы латать бюджет и поддерживать рубль, что свидетельствует о быстром истощении ее стратегических запасов.

