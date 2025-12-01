Цены на золото поднялись до 6-недельного максимума, а серебро бьет рекорды

Мировые цены на золото достигло шестинедельного максимума, а цены на серебро достигли своего рекордного максимума на фоне ожидания снижения процентной ставки в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, спотовая цена на золото выросла на 0,6% до 4255,04 доллара за унцию, что является самым высоким показателем с 21 октября. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 0,8% до 4290,40 доллара.

При этом цены на серебро выросли на 2,2% до 57,63 доллара за унцию после того, как ранее достигли исторического максимума в 57,86 доллара.

"Участники рынка сейчас снова начинают учитывать снижение ставки ФРС в декабре, что поддерживает инвестиционный спрос на золото", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

По его словам, серебро выигрывает от того же фактора, что и золото, а также ожидается дальнейшее улучшение промышленного спроса на драгоценные металлы в следующем году.

Тем временем доллар США упал до двухнедельного минимума, что сделало слитки, цена которых оценивается в долларах, дешевле для держателей других валют.

Среди других драгоценных металлов - платина выросла на 1,6% до 1698,85 долларов, а палладий - на 1,7% до 1475,02 долларов.