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Новые реалии войны в Украине: НБУ подтвердил планы по новой программе с МВФ

Украина, Четверг 24 июля 2025 14:56
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Новые реалии войны в Украине: НБУ подтвердил планы по новой программе с МВФ Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Международные партнеры пока гарантировали Украине лишь треть необходимой финансово помощи на 2026-2027 годы. Киеву может понадобиться новая программа МВФ на замену принятой в 2023 году.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

Пышный сообщил, базовый сценарий макропрогноза НБУ предусматривает получение 35 млрд долларов международной помощи в 2026 году и 30 млрд долларов в 2027 году.

В то же время на следующий год идентифицированы источники только 22 млрд долларов. По остальным средствам сейчас идут переговоры.

"Частью этих переговоров будет наше взаимодействие с МВФ. Ведь мы с ними работаем над тем, чтобы сформировать определенную концепцию и подход к новой, обновленной программе расширенного финансирования", сказал он.

Глава НБУ заявил, что новая программа "учтет уже новые реалии, связанные с рисками безопасности, динамикой восстановления, макроэкономической ситуацией и геополитикой".

По прогнозу НБУ, в 2025 году ожидается поступление примерно 54 млрд долларов внешней финансовой помощи, из которых Украина уже получила почти 24 млрд долларов Среди остальных 30 млрд долларов - наибольшие поступления ожидаются в рамках программ ERA Loans (18 млрд долларов до конца года) и Ukraine Facility (8 млрд долларов).

Программа с МВФ

Программа МВФ с Украиной на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров.

Новый премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украине нужна новая программа. "Если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", - заявила Свириденко.

МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года.

Минфин Украины уже склоняется к тому, чтобы заложить в проект бюджета сценарий продолжения войны и повышенных расходов.

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