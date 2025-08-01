Свириденко анонсировала визит миссии МВФ в Украину в конце августа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Как сообщила Свириденко, сегодня она впервые в качестве премьера провела разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Она поблагодарила главу Фонда за теплые слова поддержки и соболезнования после вчерашнего российского обстрела Киева.

"Обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве с МВФ. Сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год", - рассказала Свириденко.

По ее словам, Украина вместе с партнерами ищет решение для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ

"Ожидаем визит миссии Фонда в Киев в конце августа. Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства", - добавила премьер.