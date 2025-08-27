ua en ru
Программа "еВідновлення" расширяется: украинцы смогут получить до 2 млн гривен компенсации

Украина, Среда 27 августа 2025 15:32
Программа "еВідновлення" расширяется: украинцы смогут получить до 2 млн гривен компенсации Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить государственную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Внутренне перемещенные лица, кто потерял жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства - до 2 млн грн на одного человека или семью", - пояснила премьер.

По ее словам, на старте программа будет доступна для внутренне переселенных лиц, имеющих статус УБД и людей с инвалидностью вследствие войны.

Подать заявку на получение жилищного ваучера можно будет через "Дію", а впоследствии - в ЦПАУ или у нотариусов.

"Программа заработает через два месяца после опубликования постановления", - отметила премьер.

Обновлено в 15:40.

Стоит отметить, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба также заявил, что сегодня на заседании правительства дали старт выплатам за жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

"Запускаем отдельный инструмент для ВПЛ, чьи дома остались на ВОТ. Человек сможет получить жилищный сертификат (ваучер) до 2 млн грн на покупку нового жилья или как первый взнос по ипотеке", - сказал он.

По его словам, уже сейчас для первых выплат Украина имеет 180 млн долларов от международных партнеров, что является ресурсом на примерно 3 700 семей.

Параллельно, по данным Кулебы, формируются дополнительные финансовые инструменты, чтобы увеличить количество сертификатов и охватить больше семей.

Кулеба также сообщил, что введена новая услуга - восстановление на собственном участке.

"632 семьи получили первый транш выплат для восстановления дома на собственном земельном участке на сумму 775 млн гривен", - сказал он.

Более того, по его словам, вчера было запущено дистанционное обследование жилья не только на территориях боевых действий, но и на территориях возможных боевых действиях.

"Это важный шаг, ведь дает возможность людям, которые не могут физически обеспечить доступ к своим жилищам, пройти оценку дистанционно", - сказал он.

Программа "еВідновлення" в Украине

Напомним, что в Украине уже более двух лет действует программа "еВідновлення". Украинцы имеют право на компенсацию за уничтоженное жилье в рамках программы.

Этой весной министр обороны Денис Шмыгаль, который на тот момент занимал должность премьер-министра, рассказал, как сейчас работает программа в Украине.

Стоит отметить, что РБК-Украина также объясняло, как приобщиться к программе "еВідновлення".

Заметим, что в начале этого месяца председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что часть украинцев не обращается за компенсацией "еВідновлення".

Подробнее об этом и причинах, можно узнать в материале РБК-Украина.

