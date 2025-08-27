ua en ru
Програма "єВідновлення" розширюється: українці зможуть отримати до 2 млн гривень компенсації

Україна, Середа 27 серпня 2025 15:32
Програма "єВідновлення" розширюється: українці зможуть отримати до 2 млн гривень компенсації Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати державну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави - до 2 млн грн на одну людину або сім’ю", - пояснила прем'єр.

За її словами, на старті програма буде доступна для внутрішньо переселених осіб, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через "Дію", а згодом - у ЦНАПах чи в нотаріусів.

"Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови", - зауважила прем'єр.

Оновлено о 15:40.

Варто зазначити, що віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба також заявив, що сьогодні на засіданні уряду дали старт виплатам за житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

"Запускаємо окремий інструмент для ВПО, чиї оселі залишилися на ТОТ. Людина зможе отримати житловий сертифікат (ваучер) до 2 млн грн на купівлю нової оселі або як перший внесок за іпотекою", - сказав він.

За його словами, вже зараз для перших виплат Україна має 180 млн доларів від міжнародних партнерів, що є ресурсом на приблизно 3 700 родин.

Паралельно, за даними Кулеби, формуються додаткові фінансові інструменти, щоб збільшити кількість сертифікатів і охопити більше сімей.

Кулеба також повідомив, що запроваджена нова послуга - відбудова на власній ділянці.

"632 родини отримали перший транш виплат для відбудови будинку на власній земельній ділянці на суму 775 млн гривень", - сказав він.

Ба більше, за його словами, вчора було запущено дистанційне обстеження житла не тільки на територіях бойових дій, а й на територіях можливих бойових діях.

"Це важливий крок, адже дає можливість людям, які не можуть фізично забезпечити доступ до своїх осель, пройти оцінку дистанційно", - сказав він.

Програма "єВідновлення" в Україні

Нагадаємо, що в Україні вже понад два роки діє програма "єВідновлення". Українці мають право на компенсацію за знищене житло у межах програми.

Цієї весни міністр оборони Денис Шмигаль, який на той момент обіймав посаду прем'єр-міністра, розповів, як зараз працює програма в Україні.

Варто зазначити, що РБК-Україна також пояснювало, як долучитись до програми "єВідновлення".

Зауважимо, що на початку цього місяця голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що частина українців не звертається по компенсацію "єВідновлення".

Детальніше про це та причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Україна
Новини
