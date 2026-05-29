Программа "800+": что сделать украинцам в Польше, чтобы не потерять выплаты

Главное: Текущий период выплат "800 Плюс" заканчивается 31 мая 2026 года.

Чтобы получать средства с 1 июня без перерывов, необходимо подать заявление на продление через онлайн-системы.

Подача заявления после 30 июня 2026 года лишает права на получение выплат за пропущенные месяцы.

Основное о программе

"800 Плюс" - это государственная программа поддержки семей, по которой средства выплачивают на каждого ребенка в возрасте до 18 лет независимо от дохода семьи.

Согласно правилам, для дальнейшего получения помощи украинцы, прибывшие в Польшу из-за войны, должны:

легально работать и платить налоги на территории Польши;

обеспечить посещение детьми польских учебных заведений.

Чтобы получать выплаты, нужно вовремя подать соответствующую заявку.

Почему важно подать заявление сейчас

Для получения помощи в новом периоде обязательным условием является подача заявления. Если ZUS не получит документ вовремя, выплаты будут приостановлены, что означает отсутствие начислений в течение нескольких месяцев.

Сроки получения средств

От даты подачи заявления зависит непрерывность получения помощи:

До 30 апреля 2026 года - выплата средств до 30 июня 2026 года без перерыва.

С 1 мая до 30 июня 2026 года - выплата будет с задержкой, но с учетом июньской суммы.

После 30 июня 2026 года - выплата назначается только после рассмотрения дела, без компенсации за предыдущие месяцы.

Как подать заявление

Бумажные формы больше не действуют, процедура происходит исключительно онлайн. Родители и опекуны могут воспользоваться следующими инструментами:

система ZUS PUE;

портал Emp@tia;

онлайн-банкинг;

мобильное приложение mZUS.

В приложении mZUS данные из предыдущих заявлений заполняются автоматически, что значительно ускоряет процесс. Средства зачисляются исключительно на банковский счет получателя.