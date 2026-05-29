Программа "800+": что сделать украинцам в Польше, чтобы не потерять выплаты

В Польше 31 мая завершается очередной период выплат по программе "800 Плюс". ZUS призывает родителей срочно выполнить формальности и подать заявку, чтобы не потерять деньги.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forsal.pl.
Главное:
"800 Плюс" - это государственная программа поддержки семей, по которой средства выплачивают на каждого ребенка в возрасте до 18 лет независимо от дохода семьи.
Согласно правилам, для дальнейшего получения помощи украинцы, прибывшие в Польшу из-за войны, должны:
Чтобы получать выплаты, нужно вовремя подать соответствующую заявку.
Для получения помощи в новом периоде обязательным условием является подача заявления. Если ZUS не получит документ вовремя, выплаты будут приостановлены, что означает отсутствие начислений в течение нескольких месяцев.
От даты подачи заявления зависит непрерывность получения помощи:
Бумажные формы больше не действуют, процедура происходит исключительно онлайн. Родители и опекуны могут воспользоваться следующими инструментами:
В приложении mZUS данные из предыдущих заявлений заполняются автоматически, что значительно ускоряет процесс. Средства зачисляются исключительно на банковский счет получателя.
