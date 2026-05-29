Програма "800+": що зробити українцям в Польщі, щоб не втратити виплати

17:11 29.05.2026 Пт
2 хв
У разі не дотримання термінів, компенсації за попередні місяці не буде
aimg Василина Копитко
Програма надає виплати родинам, у яких є неповнолітні діти (фото: Getty Images)

У Польщі 31 травня завершується черговий період виплат за програмою "800 Плюс". ZUS закликає батьків терміново виконати формальності й подати заявку, щоб не втратити гроші.

Головне:

  • Поточний період виплат "800 Плюс" закінчується 31 травня 2026 року.
  • Щоб отримувати кошти з 1 червня без перерв, необхідно подати заяву на продовження через онлайн-системи.
  • Подача заяви після 30 червня 2026 року позбавляє права на отримання виплат за пропущені місяці.

Основне про програму

"800 Плюс" - це державна програма підтримки сімей, за якою кошти виплачують на кожну дитину віком до 18 років незалежно від доходу родини.

Згідно з правилами, для подальшого отримання допомоги українці, які прибули до Польщі через війну, повинні:

  • легально працювати та сплачувати податки на території Польщі;
  • забезпечити відвідування дітьми польських закладів освіти.

Щоб отримувати, виплати потрібно вчасно подати відповідну заявку.

Чому важливо подати заяву зараз

Для отримання допомоги в новому періоді обов'язковою умовою є подання заяви. Якщо ZUS не отримає документ вчасно, виплати будуть призупинені, що означає відсутність нарахувань протягом кількох місяців.

Терміни отримання коштів

Від дати подання заяви залежить безперервність отримання допомоги:

  • До 30 квітня 2026 року - виплата коштів до 30 червня 2026 року без перерви.
  • З 1 травня до 30 червня 2026 року - виплата буде із затримкою, але з урахуванням червневої суми.
  • Після 30 червня 2026 року - виплата призначається лише після розгляду справи, без компенсації за попередні місяці.

Як подати заяву

Паперові форми більше не діють, процедура відбувається виключно онлайн. Батьки та опікуни можуть скористатися наступними інструментами:

  • система ZUS PUE;
  • портал Emp@tia;
  • онлайн-банкінг;
  • мобільний додаток mZUS.

У додатку mZUS дані з попередніх заяв заповнюються автоматично, що значно пришвидшує процес. Кошти зараховуються виключно на банківський рахунок отримувача.

Читайте також про те, що зараз у Польщі все більше роботодавців переорієнтовуються на тимчасових працівників. Лише за квітень цього року кількість таких запитів збільшилась на 10%.

Раніше ми писали про те, що у Польщі почали анульовувати ліцензії іноземним лікарям-іноземцям, які не підтвердили знання польської на рівні B1. Близько тисячі українських медиків не надали мовний сертифікат.

