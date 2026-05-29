Програма "800+": що зробити українцям в Польщі, щоб не втратити виплати

Головне: Поточний період виплат "800 Плюс" закінчується 31 травня 2026 року.

Основне про програму

"800 Плюс" - це державна програма підтримки сімей, за якою кошти виплачують на кожну дитину віком до 18 років незалежно від доходу родини.

Згідно з правилами, для подальшого отримання допомоги українці, які прибули до Польщі через війну, повинні:

легально працювати та сплачувати податки на території Польщі;

забезпечити відвідування дітьми польських закладів освіти.

Щоб отримувати, виплати потрібно вчасно подати відповідну заявку.

Чому важливо подати заяву зараз

Для отримання допомоги в новому періоді обов'язковою умовою є подання заяви. Якщо ZUS не отримає документ вчасно, виплати будуть призупинені, що означає відсутність нарахувань протягом кількох місяців.

Терміни отримання коштів

Від дати подання заяви залежить безперервність отримання допомоги:

До 30 квітня 2026 року - виплата коштів до 30 червня 2026 року без перерви.

- виплата коштів до 30 червня 2026 року без перерви. З 1 травня до 30 червня 2026 року - виплата буде із затримкою, але з урахуванням червневої суми.

- виплата буде із затримкою, але з урахуванням червневої суми. Після 30 червня 2026 року - виплата призначається лише після розгляду справи, без компенсації за попередні місяці.

Як подати заяву

Паперові форми більше не діють, процедура відбувається виключно онлайн. Батьки та опікуни можуть скористатися наступними інструментами:

система ZUS PUE;

портал Emp@tia;

онлайн-банкінг;

мобільний додаток mZUS.

У додатку mZUS дані з попередніх заяв заповнюються автоматично, що значно пришвидшує процес. Кошти зараховуються виключно на банківський рахунок отримувача.