Программа "800+": что сделать украинцам в Польше, чтобы не потерять выплаты
В Польше 31 мая завершается очередной период выплат по программе "800 Плюс". ZUS призывает родителей срочно выполнить формальности и подать заявку, чтобы не потерять деньги.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forsal.pl.
Главное:
- Текущий период выплат "800 Плюс" заканчивается 31 мая 2026 года.
- Чтобы получать средства с 1 июня без перерывов, необходимо подать заявление на продление через онлайн-системы.
- Подача заявления после 30 июня 2026 года лишает права на получение выплат за пропущенные месяцы.
Основное о программе
"800 Плюс" - это государственная программа поддержки семей, по которой средства выплачивают на каждого ребенка в возрасте до 18 лет независимо от дохода семьи.
Согласно правилам, для дальнейшего получения помощи украинцы, прибывшие в Польшу из-за войны, должны:
- легально работать и платить налоги на территории Польши;
- обеспечить посещение детьми польских учебных заведений.
Чтобы получать выплаты, нужно вовремя подать соответствующую заявку.
Почему важно подать заявление сейчас
Для получения помощи в новом периоде обязательным условием является подача заявления. Если ZUS не получит документ вовремя, выплаты будут приостановлены, что означает отсутствие начислений в течение нескольких месяцев.
Сроки получения средств
От даты подачи заявления зависит непрерывность получения помощи:
- До 30 апреля 2026 года - выплата средств до 30 июня 2026 года без перерыва.
- С 1 мая до 30 июня 2026 года - выплата будет с задержкой, но с учетом июньской суммы.
- После 30 июня 2026 года - выплата назначается только после рассмотрения дела, без компенсации за предыдущие месяцы.
Как подать заявление
Бумажные формы больше не действуют, процедура происходит исключительно онлайн. Родители и опекуны могут воспользоваться следующими инструментами:
- система ZUS PUE;
- портал Emp@tia;
- онлайн-банкинг;
- мобильное приложение mZUS.
В приложении mZUS данные из предыдущих заявлений заполняются автоматически, что значительно ускоряет процесс. Средства зачисляются исключительно на банковский счет получателя.
