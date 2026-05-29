Програма "800+": що зробити українцям в Польщі, щоб не втратити виплати
У Польщі 31 травня завершується черговий період виплат за програмою "800 Плюс". ZUS закликає батьків терміново виконати формальності й подати заявку, щоб не втратити гроші.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Forsal.pl.
Головне:
- Поточний період виплат "800 Плюс" закінчується 31 травня 2026 року.
- Щоб отримувати кошти з 1 червня без перерв, необхідно подати заяву на продовження через онлайн-системи.
- Подача заяви після 30 червня 2026 року позбавляє права на отримання виплат за пропущені місяці.
Основне про програму
"800 Плюс" - це державна програма підтримки сімей, за якою кошти виплачують на кожну дитину віком до 18 років незалежно від доходу родини.
Згідно з правилами, для подальшого отримання допомоги українці, які прибули до Польщі через війну, повинні:
- легально працювати та сплачувати податки на території Польщі;
- забезпечити відвідування дітьми польських закладів освіти.
Щоб отримувати, виплати потрібно вчасно подати відповідну заявку.
Чому важливо подати заяву зараз
Для отримання допомоги в новому періоді обов'язковою умовою є подання заяви. Якщо ZUS не отримає документ вчасно, виплати будуть призупинені, що означає відсутність нарахувань протягом кількох місяців.
Терміни отримання коштів
Від дати подання заяви залежить безперервність отримання допомоги:
- До 30 квітня 2026 року - виплата коштів до 30 червня 2026 року без перерви.
- З 1 травня до 30 червня 2026 року - виплата буде із затримкою, але з урахуванням червневої суми.
- Після 30 червня 2026 року - виплата призначається лише після розгляду справи, без компенсації за попередні місяці.
Як подати заяву
Паперові форми більше не діють, процедура відбувається виключно онлайн. Батьки та опікуни можуть скористатися наступними інструментами:
- система ZUS PUE;
- портал Emp@tia;
- онлайн-банкінг;
- мобільний додаток mZUS.
У додатку mZUS дані з попередніх заяв заповнюються автоматично, що значно пришвидшує процес. Кошти зараховуються виключно на банківський рахунок отримувача.
