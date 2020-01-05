ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прогноз погоди на сьогодні: мокрий сніг та до +2 тепла

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 10:00
Прогноз погоди на сьогодні: мокрий сніг та до +2 тепла
Иллюсративное фото (РБК-Україна)

У Києві прогнозують від 0 до +2 градусів

Погода в Україні в неділю, 5 січня, буде хмарна, практично на всій території країни очікується мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Вночі температура повітря на всій території України, крім Закарпатської області, становитиме від 0 до +2. На Закарпатті очікується -1 +1 вночі. Вдень температура становитиме від 0 до +2. У західних, північних і центральних регіонах прогнозують мокрий сніг з дощем. На півдні країни вдень очікується дощ.

У західних областях синоптики попереджають про пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

У Києві вдень і вночі температура повітря буде в межах від 0 до +2 градусів з мокрим снігом і дощем. Вітер західний 7-12 м/с.

Прогноз погоди на сьогодні: мокрий сніг та до +2 тепла

Нагадаємо, в Україні оголосили відкритим снеголавинный сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.

Також РБК-Україна писало, що на різдвяні свята синоптики попередили про похолодання до -10 в західних областях. При цьому очікується сніг, в деяких областях мокрий сніг з дощем.

Грудень 2019 став найтеплішим у XXI столітті Найтеплішим за історію спостережень в Києві став 2019 рік
Новини України снегПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся