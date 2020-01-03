Сніг і похолодання до -10: синоптики дали прогноз на вихідні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості областей очікується мокрий сніг з дощем

Погода в Україні на вихідні, 4-7 січня, обіцяє бути сніжною, в деяких областях очікується мокрий сніг з дощем, температура повітря знизиться до -10.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 4 січня

У суботу у західних областях очікується мокрий сніг з дощем, на решті території України без опадів. Температура повітря вночі становитиме -2 -4 градусів, а вдень температура повітря підніметься до +2 +4 градуси. В Одеській та Херсонській області очікуємо потепління до +6 градусів.

Прогноз на 5 січня

У неділю на заході і півночі країни очікується мокрий сніг з дощем. На решті території опадів не прогнозується. Температура повітря вночі -1 +2 градусів. Вдень температура повітря становитиме -1 +2 градуси.

Прогноз на 6 січня

У понеділок у південних і східних областях очікується мокрий сніг. У Харківській області прогнозується сніг, на решті території очікується хмарна погода. Температура повітря вночі становитиме - 5 +2 градуси. Вдень температура повітря складе - 4 +2 градуси.

Прогноз на 7 січня

У вівторок на сході країни очікується сніг, а решті території хмарно, без опадів. Температура повітря на заході вночі опуститься до -10 -8 градусів, у центральних областях -4 -6, на півночі - 3 +1. Вдень температура повітря складе -3 -5 градусів на заході, на півночі -1 +1, а в центральних областях -4 -6 градусів.

Нагадаємо, 3 січня в деяких областях України очікується сніг та туман, у зв'язку з чим водіїв закликають бути обережними на дорогах. У Дніпропетровській, Вінницькій, Сумській і Харківській областях покриття на дорогах державного значення буде мокре.

Крім того, в Україні оголосили відкритим снеголавинный сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.