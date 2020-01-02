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В Україні оголосили відкритим сніголавинний сезон

Новини » Надзвичайні події     02.01.2020 - 09:05
В Україні оголосили відкритим сніголавинний сезон
Ілюстративне фото ( wikimedia.org dahu1)

Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях

У четвер, 2 січня, в Україні оголосили відкритим сніголавиний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.

"За даними українського гідрометцентру, у зв'язку з інтенсивним приростом снігу, в районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної частини Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а також в районі діяльності сл Плай сніголавинний сезон оголошується відкритим", - йдеться в повідомленні.

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