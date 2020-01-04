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Мокрий сніг і температура -5: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 08:00
Мокрий сніг і температура -5: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Иллюсративное фото (РБК-Україна)

У Києві буде без опадів

Погода в Україні в суботу, 4 січня, буде хмарна, місцями очікується мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, в центральних і східних областях очікується переважно хмарна погода. Температура повітря вдень прогріється від +1 до +3 градусів на сході і до +4 на заході і в центрі. Вночі температура опуститься до -5.

На всій території Прикарпаття, а також у горах обіцяють сніг і туман. У Львівській області можливий мокрий сніг з дощем при температурі +2.

У столиці вдень +2 +4, а вночі -2 -4. Вітер змінний, зі слабкими поривами.

Мокрий сніг і температура -5: синоптики дали прогноз погоди на сьогодніМокрий сніг і температура -5: синоптики дали прогноз погоди на сьогодніНагадаємо, в Україні оголосили відкритим снеголавинный сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.

Крім того, на вихідних в Україні погода обіцяє бути сніжною, в деяких областях очікується мокрий сніг з дощем, температура повітря знизиться до -10.

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Новини України Гідрометцентр
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