Прогноз на лето 2026? Укргидрометцентр объяснил, правдивы ли слухи об "аномальной жаре"

15:50 15.04.2026 Ср
2 мин
Украинцам лучше доверять официальным прогнозам
aimg Ирина Костенко
Насчет прогнозов погоды - доверять стоит только специалистам (фото иллюстративное: Getty Images)

В сети начали появляться "прогнозы", будто бы лето 2026 года будет "аномально жарким". В Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, стоит ли на самом деле доверять такой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы УкрГМЦ в Facebook.

Можно ли сейчас делать выводы о погоде летом

"В медиа снова появляются громкие заявления об "аномально жарком лете", хотя они не соответствуют научным оценкам", - рассказали украинцам.

Уточняется, что по данным Всемирной метеорологической организации (WMO), сейчас речь идет лишь "о вероятностном развитии ENSO" (так называемого Эль-Ниньо или Южного колебания).

При этом "преобладают нейтральные условия, а шанс Эль-Ниньо - около 40%".

"Это не прогноз погоды, а глобальный климатический сигнал", - сообщили в Укргидрометцентре.

Кроме того, синоптики УкрГМЦ подчеркивают: "делать выводы о лете - слишком рано".

"И прямой связи между колебаниями температуры поверхности Тихого океана в его центральной и восточной экваториальной части с погодой в Украине - нет", - добавили специалисты.

Отмечается, что "определенная опосредованная корреляция может прослеживаться", но она "требует более детального изучения и анализа учеными".

"Но именно эти осторожные формулировки часто превращаются в медиа в категорические заявления, что является манипуляцией и кликбейтом", - констатировали в УкрГМЦ.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В завершение украинцам объяснили, что на самом деле "сезонные прогнозы не дают конкретных температур или распределения осадков".

То есть речь идет лишь про:

  • тенденции;
  • вероятности.

