Такого холода не было 15 лет: какой самый большой мороз "накрыл" Киев этой зимой

Вторник 03 марта 2026 14:04
UA EN RU
Такого холода не было 15 лет: какой самый большой мороз "накрыл" Киев этой зимой Средняя температура воздуха в Киеве зимой была ниже климатической нормы (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Нынешняя зима в Киеве стала настоящим испытанием на прочность и оказалась значительно суровее предыдущих. Последний раз подобные показатели специалисты фиксировали 15 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Метеорологические итоги зимы в Киеве

В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что согласно данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха в течение календарной зимы 2025-2026 года составила -4,0°С.

Уточняется, что такой показатель - ниже климатической нормы на 1,5°С.

"Последний раз подобная холодная зима в столице была в 2010-2011 гг. с температурой -4,2°С", - подчеркнули эксперты.

Самый холодный и самый теплый дни зимы

В целом, по данным ЦГО, зимние месяцы в Киеве (кроме декабря) были холоднее нормы.

При этом наибольшее отрицательное отклонение имел январь. Речь идет о -4,4°С.

Отмечается также, что самым холодным днем зимы в столице стало 10 февраля.

Тогда температура воздуха снизилась до -20,2ºС.

Между тем самым теплым днем зимы признали 10 декабря.

Тогда температура воздуха повысилась до +9,3ºС.

Что было с осадками и водой в Днепре

"Осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы", - поделились с гражданами в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории.

Такого холода не было 15 лет: какой самый большой мороз &quot;накрыл&quot; Киев этой зимойМетеорологические итоги зимы 2025-2026 года в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Тем временем максимальный уровень воды в реке Днепр (на Каневском водохранилище) - 517 см - наблюдался 11 декабря. Минимальный же уровень воды составил 424 см - 22 января.

В завершение в ЦГО рассказали о "крайних" значениях температуры воды зимой:

  • максимальная температура воды составила 6,1ºС (7 и 8 декабря);
  • минимальная - 0,0ºС (12-31 января, а также 1-12 и 14-19 февраля).

Напомним, ранее мы рассказывали, что январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последнее десятилетие.

Климатологи зафиксировали не только сильный мороз, но и немалую продолжительность опасных атмосферных явлений.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Читайте также, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

