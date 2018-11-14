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Кабмін схвалив проект бюджету-2019 до другого читання

Новини » Економіка    14.11.2018 - 12:22
Кабмін схвалив проект бюджету-2019 до другого читання
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Володимир Гройсман підкреслив, що бюджет-2019 має бути реалістичним

Кабінет міністрів України на засіданні 14 листопада схвалив проект закону про державний бюджет на 2019 для розгляду у другому читанні Верховною радою. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

На обговоренні підготовленого до другого читання законопроекту прем'єр-міністр Володимир Гройсман в черговий раз заявив, що уряд готовий працювати над документом з нардепами. У той же час він підкреслив, що бюджет-2019 має бути реалістичним, щоб не викликати кризи.

Кабмін схвалив проект бюджету-2019 до другого читання

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що парламент перейде до розгляду держбюджету на 2019 рік 22 листопада. Крім того, 22 листопада Рада також розгляне зміни до Податкового та Бюджетного кодексів у другому читанні.

До цього президент Петро Порошенко назвав умову, при якому може не підписати бюджет-2019.

"Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету на 2019 рік. І якщо її не врахують при підготовці державного бюджету до другого читання, то зроблю те, чого ще ніколи не робив - просто не підпишу бюджет", - підкреслив Порошенко.

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