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До проекту держбюджету подали близько 2500 правок, - Гетманцев

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 15:51
До проекту держбюджету подали близько 2500 правок, - Гетманцев
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

До проекту державного бюджету на 2021 рік надійшло понад 2 тисячі правок. Правки до проекту не подаються після 1 жовтня.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Будуть (розглядати держбюджет - ред.). Близько 2500 (правок - ред.)", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук говорила, що депутати внесли до проекту бюджету близько 5 тисяч правок. Очікувалося, що парламентський комітет почне розгляд правок вже цього тижня.

Також РБК-Україна писало, що у парламенті хочуть заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прожиткового мінімуму у держбюджеті на 2021 рік.

Як прогнозував спікер парламенту Дмитро Разумков, проект державного бюджету на 2021 рік у першому читанні буде розглянуто вже 20 жовтня, адже це крайній строк для його схвалення за основу.

Крім того, в матеріалі РБК-Україна ви можете ознайомитися з основними показниками держбюджету на 2021 рік.

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