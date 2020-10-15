К проекту госбюджета подали около 2500 поправок, - Гетманцев

Фото: Данил Гетманцев (РБК-Украина)

К проекту государственного бюджета на 2021 год поступило более 2 тысяч поправок. Поправки к проекту подаются после 1 октября.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Будут (рассматривать госбюджет - ред.). Около 2500 (правок - ред.)", - уточнил он.

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что депутаты внесли в проект бюджета около 5 тысяч правок. Ожидалось, что парламентский комитет начнет рассмотрение правок уже на этой неделе.

Также РБК-Украина писало, что в парламенте хотят заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно прожиточного минимума в госбюджете на 2021 год.

Как прогнозировал спикер парламента Дмитрий Разумков, проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении будет рассмотрен уже 20 октября, ведь это крайний срок для его принятия за основу.

Кроме того, в материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с основными показателями госбюджета на 2021 год.