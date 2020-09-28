Рада 20 жовтня має розглянути бюджет-2021, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада 20 жовтня має розглянути проект державного бюджету на 2021 рік у першому читанні. Це крайній срок, коли ВР має схвалити бюджет за основу.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"1 жовтня - це останній термін, коли можна подавати свої правки та пропозиції до бюджету. І треба врахувати, щоб 20 жовтня у нас було пленарне засідання, бо це крайній строк, коли Верховна рада може розглянути бюджет", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України веде переговори з Міжнародним валютним фондом про зниження дефіциту держбюджету в 2021 році. У проекті державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік: доходи держбюджету складуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше у порівнянні з 2020 роком, а витрати - 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше в порівнянні з минулим роком.