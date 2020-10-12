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У Раді хочуть заслухати Шмигаля щодо прожиткового мінімуму у бюджеті-2021

Україна, Понеділок 12 жовтня 2020 16:08
У Раді хочуть заслухати Шмигаля щодо прожиткового мінімуму у бюджеті-2021
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді України хочуть заслухати главу Кабінету міністрів Дениса Шмигаля щодо прожиткового мінімуму у державному бюджеті на 2021 рік. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вирішив звернутися з такою пропозицію до фракцій.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету пропонували негайно звернутися до прем’єр-міністра на пленарному засіданні Верховної ради чітко пояснити: які критерії прожиткового мінімуму взяв уряд в основу під час формування проекту державного бюджету на 2021 рік", - вказано у повідомленні.

Комітет прийняв рішення ініціювати доповідь Шмигаля на годині запитань до уряду.

"Комітет прийняв рішення звернутися до депутатських фракцій щодо винесення питання формування прожиткового мінімуму на найближчу "годину запитань до уряду" та запросити доповісти з цього питання прем’єр-міністра. Члени комітету ухвалили таке рішення одноголосно", - поінформували у Раді.

Нагадаємо, у бюджеті-2021 передбачено, що прожитковий мінімум зросте у 2021 році на 9,3% - з 2189 до 2393 гривень. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік з плановою інфляцією 7,3%. При цьому мінімальна зарплата зросте на 30%.

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Новини України Політика Держбюджетпрожиточный минимумДенис ШмигальВерховна Рада
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