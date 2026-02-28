ua en ru
Проект выходит на новый уровень: Украина и Нидерланды масштабируют "Линию дронов"

Украина, Нидерланды, Суббота 28 февраля 2026 20:16
Проект выходит на новый уровень: Украина и Нидерланды масштабируют "Линию дронов" Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Украина и Нидерланды углубляют сотрудничество в сфере изготовления дронов. Страны масштабируют проект "Линия дронов".

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместный брифинг с главой Минобороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу.

Читайте также: Исторический антирекорд: потери РФ превысили масштабы всех войн со времен Второй мировой

По словам Федорова, сейчас украинская "Линия дронов" - это более 1000 экипажей. В январе и феврале 2026 года на их счету каждый третий уничтоженный российский военнослужащий.

Украина будет развивать БПЛА-составляющую в корпусах. Уже сейчас началось создание дроновых полков, скоро они будут во всех подразделениях корпусного уровня как минимум.

"В январе потери россии превысили количество уже мобилизованных - на отдельных участках враг терял до 170 военных на каждый километр продвижения. 50 000 потерь врага ежемесячно - это часть нашего плана войны", - добавил министр.

Федоров также отметил, что обсудили четыре других важных вопроса - поддержку программы F-16 Нидерландами, противодействие российскому "теневому флоту", вопрос РЛС и поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

"Спасибо Нидерландам за лидерство и системную поддержку, в частности за решение передать ракеты PAC-3 и финансирование программы PURL. Мы также готовы предоставлять партнерам доступ к украинским оборонным инновациям. Работаем над созданием постоянного механизма обмена данными и технологиями", - резюмировал министр.

Потери РФ растут

Напомним, не так давно НАТО заявил, что Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла уже 1,3 млн солдат (убитыми и ранеными). Это даже больше, чем насчитал Генштаб ВСУ. А издание Financial Times написало, что резкий рост потерь армии РФ все больше усложняет реализацию наступательных планов Кремля.

При этом украинская разведка сообщала, что Россия испытывает финансовые трудности и значительные потери на фронте. Это может заставить российского диктатора Владимира Путина задуматься о паузе в войне или принятии сложных решений по мобилизации.

