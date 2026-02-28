ua en ru
Проєкт виходить на новий рівень: Україна та Нідерланди масштабують "Лінію дронів"

Україна, Нідерланди, Субота 28 лютого 2026 20:16
Проєкт виходить на новий рівень: Україна та Нідерланди масштабують "Лінію дронів" Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Україна та Нідерланди поглиблюють співпрацю в сфері виготовлення дронів. Країни масштабують проєкт "Лінія дронів".

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільний брифінг з очільницею Міноборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Читайте також: Історичний антирекорд: втрати РФ перевищили масштаби всіх воєн з часів Другої світової

За словами Федорова, наразі українська "Лінія дронів" - це понад 1000 екіпажів. В січні та лютому 2026 року на їхньому рахунку кожен третій знищений російський військовослужбовець.

Україна буде розвивати БПЛА-складову в корпусах. Вже зараз почалося створення дронових полків, скоро вони будуть в усіх підрозділах корпусного рівня як мінімум.

"У січні втрати росії перевищили кількість уже мобілізованих - на окремих ділянках ворог втрачав до 170 військових на кожен кілометр просування. 50 000 втрат ворога щомісяця - це частина нашого плану війни", - додав міністр.

Федоров також зазначив, що обговорили чотири інших важливих питання - підтримку програми F-16 Нідерландами, протидію російському "тіньовому флоту", питання РЛС та постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.

"Дякую Нідерландам за лідерство та системну підтримку, зокрема за рішення передати ракети PAC-3 й фінансування програми PURL. Ми також готові надавати партнерам доступ до українських оборонних інновацій. Працюємо над створенням постійного механізму обміну даними та технологіями", - резюмував міністр.

Втрати РФ ростуть

Нагадаємо, не так давно НАТО заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України втратила вже 1,3 млн солдатів (убитими і пораненими). Це навіть більше, ніж нарахував Генштаб ЗСУ. А видання Financial Times написало, що різке зростання втрат армії РФ дедалі більше ускладнює реалізацію наступальних планів Кремля.

При цьому українська розвідка повідомляла, що Росія зазнає фінансових труднощів та значних втрат на фронті. Це може змусити російського диктатора Володимира Путіна замислитися про паузу у війні або ухвалення складних рішень щодо мобілізації.

Україна Дрони Михайло Федоров
