Продолжение УПЛ 7-9 апреля: полное расписание матчей двадцатого тура

Одним матчем в пятницу начнется очередной тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Тур начнется поединком в Полтаве 7 апреля. Там в 15:00 местная "Ворскла" постарается прервать пятиматчевую серию без побед в противостоянии с петровским "Ингульцем".

В субботу первыми на поле выйдут киевское "Динамо" и закарпатский "Минай", а в параллельном матче сойдутся криворожский "Кривбасс" и луганская "Заря" (13:00). Часом позже начнется поединок донецкого "Шахтера" против "Металлиста" из Харькова. Наконец в 15 часов "Рух" во Львове примет ровненский "Верес".

В 13:00 воскресенья начнутся два поединка. "Днепр-1" в Ужгороде сойдется со "Львовом", а "Александрия" на собственном поле примет одесский "Черноморец". Закроют тур в 15:00 "Колос" из Ковалевки и харьковский "Металлист 1925".

В лидерах чемпионата пока идет "Шахтер" (43 очка, 18 матчей). "Горняков" преследуют "Днепр-1" (42/18) и "Заря" (40/19). "Динамо" немного отстало (36/19). Все поединки, кроме домашних матчей "Динамо", "Руха" и "Днепра-1", покажет вживую официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 20-го тура Премьер-лиги: