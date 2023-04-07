Продолжение УПЛ 7-9 апреля: полное расписание матчей двадцатого тура
Одним матчем в пятницу начнется очередной тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится три дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Тур начнется поединком в Полтаве 7 апреля. Там в 15:00 местная "Ворскла" постарается прервать пятиматчевую серию без побед в противостоянии с петровским "Ингульцем".
В субботу первыми на поле выйдут киевское "Динамо" и закарпатский "Минай", а в параллельном матче сойдутся криворожский "Кривбасс" и луганская "Заря" (13:00). Часом позже начнется поединок донецкого "Шахтера" против "Металлиста" из Харькова. Наконец в 15 часов "Рух" во Львове примет ровненский "Верес".
В 13:00 воскресенья начнутся два поединка. "Днепр-1" в Ужгороде сойдется со "Львовом", а "Александрия" на собственном поле примет одесский "Черноморец". Закроют тур в 15:00 "Колос" из Ковалевки и харьковский "Металлист 1925".
В лидерах чемпионата пока идет "Шахтер" (43 очка, 18 матчей). "Горняков" преследуют "Днепр-1" (42/18) и "Заря" (40/19). "Динамо" немного отстало (36/19). Все поединки, кроме домашних матчей "Динамо", "Руха" и "Днепра-1", покажет вживую официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.
Список матчей 20-го тура Премьер-лиги:
- "Ворскла" – "Ингулец", 7 апреля, 15:00
- "Динамо" – "Минай", 8 апреля, 13:00
- "Кривбасс" – "Заря", 8 апреля, 13:00
- "Шахтер" – "Металлист", 8 апреля, 14:00
- "Рух" - "Верес", 8 апреля, 15:00
- "Днепр-1" – "Львов", 9 апреля, 13:00
- "Александрия" – "Черноморец", 9 апреля, 13:00
- "Колос" – "Металлист 1925", 9 апреля, 15:00
К слову, украинец Тутеров перешел в "Сандерленд" из ковалевского "Колоса".
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