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Продовження УПЛ 7-9 квітня: повний розклад матчів двадцятого туру

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Полтава, П'ятниця 07 квітня 2023 09:55
Продовження УПЛ 7-9 квітня: повний розклад матчів двадцятого туру Фото: "Шахтар" восени знищив "Металіст" із рахунком 6:1 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Одним матчем у п'ятницю розпочнеться черговий тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Тур розпочнеться поєдинком у Полтаві 7 квітня. Там о 15:00 місцева "Ворскла" намагатиметься перервати п'ятиматчеву серію без перемог у протистоянні з петровським "Інгульцем".

У суботу ж першими на поле вийдуть київське "Динамо" та закарпатський "Минай", а в паралельному матчі зійдуться криворізький "Кривбас" і луганська "Зоря" (13:00). На годину пізніше розпочнеться поєдинок донецького "Шахтаря" проти "Металіста" з Харкова. Нарешті о 15-й "Рух" у Львові прийме рівненський "Верес".

О 13:00 неділі розпочнуться два поєдинки. "Дніпро-1" в Ужгороді зійдеться зі "Львовом", а "Олександрія" на власному полі прийме одеський "Чорноморець". Закриють тур о 15:00 "Колос" із Ковалівки та харківський "Металіст 1925".

У лідерах чемпіонату наразі йде "Шахтар" (43 очки, 18 матчів). "Гірників" переслідують "Дніпро-1" (42/18) та "Зоря" (40/19). "Динамо" ж трохи відстало (36/19). Усі поєдинки, крім домашніх матчів "Динамо", "Руха" та "Дніпра-1", наживо покаже офіційний транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своїх телеканалах і ОТТ-платформі.

Перелік матчів 20-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Ворскла" – "Інгулець", 7 квітня, 15:00
  • "Динамо" – "Минай", 8 квітня, 13:00
  • "Кривбас" – "Зоря", 8 квітня, 13:00
  • "Шахтар" – "Металіст", 8 квітня, 14:00
  • "Рух" – "Верес", 8 квітня, 15:00
  • "Дніпро-1" – "Львів", 9 квітня, 13:00
  • "Олександрія" – "Чорноморець", 9 квітня, 13:00
  • "Колос" – "Металіст 1925", 9 квітня, 15:00

Продовження УПЛ 7-9 квітня: повний розклад матчів двадцятого туру

До слова, українець Тутєров перейшов у "Сандерленд" із ковалівського "Колоса".

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