Продление санкций США против РФ и новые правила выезда из Украины: новости за 27 февраля

Президент США Дональд Трамп решил продлить санкции против России еще на год. Тем временем в Украине вступили в силу новые правила выезда за границу.

Более детально о том, что произошло в четверг, 27 февраля, - в материале РБК-Украина .

Трамп решил продлить на год санкции против России

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении санкций против России. Ограничения будут действовать еще как минимум год.

"Поэтому, в соответствии с разделом 202(d) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, я продлеваю на один год действие национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в исполнительном указе №13660", - сказано в новом указе.

Новые правила выезда за границу. Кого из мужчин касаются изменения и работает ли "Шлях"

В Украине изменили правила пересечения границы. Они касаются военнообязанных мужчин, которые перевозят гумпомощь или медицинские грузы, заявил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, такие изменения касаются мужчин-водителей, которые совершают перевозки гуманитарных или медицинских грузов для нужд ВСУ, других военных формирований или населения Украины.

Франция с октября обсуждает с Украиной добычу полезных ископаемых для ВПК, - Лекорню

Париж и Киев с октября 2024-го обсуждают использование украинских полезных ископаемых для оборонной промышленности Франции, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Зеленский и его команда видели, что этот вопрос сырья может быть одним из элементов переговоров с нами, чтобы создать выносливость", - отметил он.

США и РФ встретились второй раз за месяц: что известно о переговорах

США и Россия проводят уже вторую встречу за месяц. Сегодня их представители собрались в Стамбуле и, как официально заявлено, обсудят вопрос "нормализации работы посольств" двух стран.

Что известно о втором раунде переговоров США и РФ - собрало РБК-Украина в материале.

Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg

Турция могла бы отправить своих военных в Украину. Однако Анкара не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию, пишет Bloomberg.

Анонимные источники издания сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на отдельных встречах.

Рютте заявил, что НАТО готовит "дополнительные миллиарды" помощи Украине

НАТО готовит новую помощь Украине. Речь идет о "дополнительных миллиардах", заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, США и НАТО становятся сильнее и члены Альянса быстро движутся к увеличению инвестиций в оборону.