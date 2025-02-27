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Рютте заявил, что НАТО готовит "дополнительные миллиарды" помощи Украине

Украина, Четверг 27 февраля 2025 20:03
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Рютте заявил, что НАТО готовит "дополнительные миллиарды" помощи Украине Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

НАТО готовит новую помощь Украине. Речь идет о "дополнительных миллиардах".

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте после разговора с президентом США Дональдом Трампом, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (Х).

По его словам, США и НАТО становятся сильнее и члены НАТО быстро движутся к увеличению инвестиций в оборону.

"Объявлено о значительном увеличении и другие на очереди. По Украине члены Альянса готовят дополнительные миллиарды помощи и взносы на гарантии безопасности", - отметил он.

Помощь Украине от НАТО

Альянс помогает Украине в борьбе против российской агрессии. Еще в середине 2024 года НАТО пообещало помощь Украине на 40 млрд евро в 2025-м.

Кроме того, не исключалось, что в 2025 году Украина может получить дополнительную помощь от НАТО. На это согласились многие страны-члены Альянса.

Уточним, что президент США ранее назвал членство Украины в НАТО "непрактичным", а буквально недавно Трамп посоветовал Украине "забыть о НАТО".

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