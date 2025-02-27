Франция с октября обсуждает с Украиной добычу полезных ископаемых для ВПК, - Лекорню
Париж и Киев с октября 2024-го обсуждают использование украинских полезных ископаемых для оборонной промышленности Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню, которого цитирует franceinfo.
По словам Лекорню, Франция работает над вопросом полезных ископаемых еще с прошлого года, когда президент Владимир Зеленский, во время визита в Париж, "включил вопрос сырья в свой план победы". Он уточнил, что украинский лидер сделал ряд предложений не только Соединенным Штатам Америки (США), но и Франции.
"Зеленский и его команда видели, что этот вопрос сырья может быть одним из элементов переговоров с нами, чтобы создать выносливость. Поэтому президент Трамп (Дональд Трамп, глава Белого дома, - ред.) не придумал это полностью, потому что это сделали сами украинцы", - отметил министр.
Лекорню добавил, что полезные ископаемые будут использоваться для производства военных материалов. Оборонная промышленность Франции нуждается в ряде сырьевых материалов, которые будут ключевыми в вопросе изготовления французских систем вооружений в течение "следующих 30 или 40 лет".
"Хотим мы этого или нет, но экономические вопросы всегда переплетаются с вопросами военно-стратегическими или безопасности. В любом случае, это особенно касается энергетики", - отметил Лекорню.
Соглашение о полезных ископаемых
Как рассказывало Financial Times, Украина и Штаты уже согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. Комментируя будущую сделку Зеленский заявил, что она может иметь большой успех, или же тихонько пройти.
Тем временем NBC News пишет, что Российская Федерация (РФ) предложила Штатам права собственности на минералы, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.
Подробнее о предстоящей сделке - читайте в материале РБК-Украина "Пошли на сделку. С чем Зеленский едет к Трампу и начнутся ли переговоры с Россией".
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