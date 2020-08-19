Продовження страйку і розгін протестувальників: що зараз відбувається в Білорусі

Фото: страйк в Білорусі (tut.by)

Силовики почали розганяти протестувальників

У Мінську триває національний страйк, який оголосили 16 серпня. Силовики розганяють протестувальників, але білоруси виходять на протест, що зараз відбувається в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Шахтарі мають намір оголосити голодовку

Лідер страйкому "Білоруськалія" Андрій Бокун запропонував оголосити голодовку, його підтримали, проте це питання ще повинні винести на голосування страйкуючих.

"Щоб захистити наші права у нас не залишається іншого вибору або я його не бачу - тому я пропоную оголосити голодування", - сказав він.

Розгін і затримання протестувальників в Мінську

Біля Мінського тракторного заводу (МТЗ) силовики розганяли присутніх людей. Серед них були працівники заводу, які напередодні написали заяви на відпустки за свій рахунок, а сьогодні не змогли потрапити на територію підприємства через заблоковані пропуски. Повідомляється, що вже є затримані.

Фото: протест біля МТЗ (tut.by)

Біля будівлі "Белтелерадіокомпанії" теж почалися розгони. На задньому дворі стоять автозаки. Люди розбіглися, але планують зібратися знову.

Страйки тривають

Шахтарі "Білоруськалій" вийшли на страйк. Співробітники компанії заявили, що будуть щоранку проводити акції протесту на головній площі.

Анонсовані нові протести в Білорусі

Опозиційні Telegram-канали публікують інформацію про нові протести в країні. У Мінську весь день продовжують підтримувати робітників у їх прохідних. МАЗ, МТЗ, Атлант, Белкоммунмаш, БТ, ОНТ, СТВ. В 18:00 планують протест біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, що на проспекті Незалежності.

В інших містах продовжують підтримувати підприємства, які страйкують.

Тіхановська записала нове відеозвернення

Світлана Тіхановська випустила звернення до ЄС і закликала його лідерів не визнавати вибори в Білорусі. Вона заявила, що вибори 9-го серпня не були ні чесними, ні прозорими.

"Я закликаю вас не визнати ці сфальсифіковані вибори. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу", - заявила вона.

Нагадаємо, Координаційна рада опозиції відповіла на звинувачення Лукашенка в захопленні влади.

Тим часом у штабі Світлани Тіхановської просять прихильників домогтися від місцевої влади невизнання результатів виборів.