Координаційна рада опозиції відповіла на звинувачення Лукашенко в захопленні влади

Фото: Світлана Тіхановска (facebook.com)

Координаційна рада білоруської опозиції не ставить за мету захоплення влади неконституційним шляхом

Опозиція Білорусі не створила координаційну раду для неконституційного захоплення влади. Таким чином, Рада спростувала звинувачення президента Олександра Лукашенка

Про це заявила довірена особа кандидата в президенти Світлани Тіхановскої Ольга Ковалькова під час брифінгу.

"Координаційна рада не ставити мету захоплення влади неконституційним шляхом", - сказала вона.

У свою чергу, адвокат Максим Знак заявив, що у Ради немає мети незаконного захоплення влади.

"Ні закликів до заворушень, але є мета забезпечити консенсус в суспільстві і прийняття громадянським суспільством заходів, які співтовариство може зробити для розв'язання кризи", - заявив він.

Він також додав, що члени ради оберуть президію.

"Можуть бути рекомендації Світлани Тихоновської, але процедура демократична, президія обирається самою Радою. Після цього Рада організовує роботу в робочих групах, ініціює процесу", - зазначив Знак.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко розцінив створення координаційної ради опозиції як спробу захоплення влади.