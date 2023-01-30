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Продажа России снарядов для войны в Украине спасет КНДР от экономического кризиса, - СМИ

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Москва, Понедельник 30 января 2023 03:30
Продажа России снарядов для войны в Украине спасет КНДР от экономического кризиса, - СМИ Фото: продажа России снарядов может спасти КНДР от кризиса (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Острая необходимость армии РФ в снарядах для войны против Украины может спасти экономику КНДР от надвигающегося кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Хотя Северная Корея отвергла обвинения США в поставках оружия, любая такая сделка была бы очень своевременной для закрытой экономики. Закрытие границ во время пандемии подтолкнуло и без того анемичную экономику Северной Кореи к одному из самых больших спадов за последние десятилетия.

КНДР обладает крупными запасами боеприпасов, которые, по оценкам Международного института стратегических исследований, составляют более 21 тысячи артиллерийских орудий.

"Северная Корея обеими руками ухватилась бы за возможность избавиться от стареющих запасов устаревших боеприпасов даже значительной уценкой", — заявил эксперт по вооружениям Джуст Олиманс.

По его словам, армия РФ готова приобрести у Пхеньяна снаряды калибра 122-мм и 152-мм, а также 122-мм реактивные снаряды для РСЗО. Цена на 122-мм ракеты несколько лет назад составляла около 6 тысячи долларов.

Крупная сделка может обойтись экономике РФ в сотни миллионов долларов. Потребуется совсем немного — платежи на общую сумму менее 320 миллионов долларов — чтобы добавить 1% к годовому ВВП Северной Кореи.

"У Северной Кореи есть как экономические, так и политические стимулы для поставок оружия в Россию, и они могут быть взаимосвязаны", - сказала Наоко Аоки, младший политолог Rand Corp в Вашингтоне.

По ее словам, потребность Северной Кореи в твердой валюте является наиболее очевидной экономической причиной, но Пхеньян может получить компенсацию другими способами, включая поставки топлива.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты имеют доказательства того, что ЧВК "Вагнера" получают оружие из КНДР. При этом ожидается, что поставки вооружения будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что частная военная компания "Вагнера", участвующая в войне против Украины, наращивает свое присутствие в Сербии. Это вызывает озабоченность в Соединенных Штатах.

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