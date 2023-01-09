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ЧВК "Вагнера" наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает озабоченность в США, - СМИ

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Сербия, Понедельник 09 января 2023 19:37
ЧВК "Вагнера" наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает озабоченность в США, - СМИ Фото: ЧВК "Вагнера" наращивает свое присутствие в Сербии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Частная военная компания "Вагнера", участвующая в войне против Украины, наращивает свое присутствие в Сербии. Это вызывает озабоченность в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Представители ЧВК присутствуют во многих странах мира. Речь идет о Сирии, Мадагаскаре, Ливии и других. Однако теперь "вагнеровцы" усиливают свою активность в тех странах, где США имеют больше деловых и дипломатических интересов.

Месяц назад представители ЧВК открыли в Сербии организацию под названием российско-сербский центр "Орлы". Эта организация планирует информационно противостоять "российским либералам", проживающим в этой стране и занимающимся антироссийской деятельностью. Politico отмечает, что присутствие ЧВК в Сербии выдает возрастающую напряженность на границе с Косово.

"Правительство США обеспокоено тем, насколько ЧВК Вагнера вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и грабит их минеральные богатства", - пояснил представитель Белого дома.

Он добавил, что у США есть доказательства того, что жестокие методы, которые представители частной военной компании применяют, только усугубляют ситуацию. Это создает возможности для экстремистов в стране.

Напомним, что частная военная компания "Вагнера" начала вербовать в свои ряды узников из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.

По данным издания The Hill, в Украине воюют около 50 тысяч "вагнеровцев". При этом из них всего 10 тысяч контрактников, остальные - завербованные заключенные.

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