ЧВК "Вагнера" наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает озабоченность в США, - СМИ
Частная военная компания "Вагнера", участвующая в войне против Украины, наращивает свое присутствие в Сербии. Это вызывает озабоченность в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Представители ЧВК присутствуют во многих странах мира. Речь идет о Сирии, Мадагаскаре, Ливии и других. Однако теперь "вагнеровцы" усиливают свою активность в тех странах, где США имеют больше деловых и дипломатических интересов.
Месяц назад представители ЧВК открыли в Сербии организацию под названием российско-сербский центр "Орлы". Эта организация планирует информационно противостоять "российским либералам", проживающим в этой стране и занимающимся антироссийской деятельностью. Politico отмечает, что присутствие ЧВК в Сербии выдает возрастающую напряженность на границе с Косово.
"Правительство США обеспокоено тем, насколько ЧВК Вагнера вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и грабит их минеральные богатства", - пояснил представитель Белого дома.
Он добавил, что у США есть доказательства того, что жестокие методы, которые представители частной военной компании применяют, только усугубляют ситуацию. Это создает возможности для экстремистов в стране.
Напомним, что частная военная компания "Вагнера" начала вербовать в свои ряды узников из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.
По данным издания The Hill, в Украине воюют около 50 тысяч "вагнеровцев". При этом из них всего 10 тысяч контрактников, остальные - завербованные заключенные.
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