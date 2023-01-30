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Продаж Росії снарядів для війни в Україні врятує КНДР від економічної кризи, - ЗМІ

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Москва, Понеділок 30 січня 2023 03:30
Продаж Росії снарядів для війни в Україні врятує КНДР від економічної кризи, - ЗМІ Фото: продаж Росії снарядів може врятувати КНДР від кризи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гостра необхідність армії РФ у снарядах для війни проти України може врятувати економіку КНДР від кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Хоча Північна Корея відкинула звинувачення США у постачанні зброї, будь-яка така угода була б дуже своєчасною для закритої економіки. Закриття кордонів під час пандемії підштовхнуло і так анемічну економіку Північної Кореї до одного з найбільших спадів за останні десятиліття.

КНДР має великі запаси боєприпасів, які, за оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, становлять понад 21 тисячу артилерійських знарядь.

"Північна Корея обома руками схопилася б за можливість позбутися старіючих запасів застарілих боєприпасів навіть значною уцінкою", - заявив експерт із озброєнь Джуст Оліманс.

За його словами, армія РФ готова придбати у Пхеньяну снаряди калібру 122-мм та 152-мм, а також 122-мм реактивні снаряди для РСЗВ. Ціна на 122-мм ракети кілька років тому становила близько 6 тисяч доларів.

Велика угода може коштувати економіці РФ сотні мільйонів доларів. Потрібно зовсім небагато - платежі на загальну суму менше 320 мільйонів доларів - щоб додати 1% до річного ВВП Північної Кореї.

"Північна Корея має як економічні, так і політичні стимули для постачання зброї до Росії, і вони можуть бути взаємопов'язані", - сказала Наоко Аокі, молодший політолог Rand Corp у Вашингтоні.

За її словами, потреба Північної Кореї у твердій валюті є найбільш очевидною економічною причиною, але Пхеньян може отримати компенсацію іншими способами, включаючи постачання палива.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати мають докази того, що ПВК "Вагнера" отримують зброю з КНДР. При цьому очікується, що постачання озброєння продовжуватиметься.

Раніше повідомлялося, що приватна військова компанія "Вагнера", яка бере участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає занепокоєння у Сполучених Штатах.

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