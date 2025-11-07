"Продавал" должность в ОП: стали известны детали дела с фейковым родственником Ермака

Украинские правоохранители задержали мужчину, который притворялся родственником руководителя ОП Андрея Ермака и пытался "продать" должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram и Нацполицию Украины в Telegram.
Как выяснили правоохранители, мошенником оказался житель Киева. Он убеждал потерпевшего в том, что может "способствовать" назначению на руководящую должность в Офисе президента за 100 тысяч долларов.
Для того, чтобы создать вид своей "влиятельности", он привлек двух сообщников, которые поддерживали его легенду и должны были получить деньги.
В октябре этого года они получили 15 тысяч долларов. Во время передачи второй части в размере 50 тысяч долларов злоумышленников задержали.
Фото: задержание мошенников (t.me/UA_National_Police)
Им планируют объявить о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Ожидается, что правонарушителей арестуют.
В то же время в полиции уточнили, что злоумышленник был однофамильцем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Он представлялся его двоюродным братом.
Для конспирации злоумышленники во время общения с потерпевшими меняли голоса при помощи специальной программы. Также они меняли номерные знаки на автомобилях.
Теперь мужчинам грозит до 12 лет тюремного заключения.
Напомним, ранее о мошеннической схеме уже заявлял руководитель ОП Андрей Ермак.
Он отмечал, что группу мошенников возглавлял человек по имени Ермак Д.С, но он не является его родственником.
По словам Ермака, это была мошенническая выдумка. Он добавил, что рассчитывает на справедливое наказание для правонарушителей.