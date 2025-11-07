"Продавав" посаду в ОП: стали відомі деталі справи з фейковим родичем Єрмака

Українські правоохоронці затримали чоловіка, який прикидався родичем керівника ОП Андрія Єрмака і намагався "продати" посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram і Нацполіцію України в Telegram.
Як з'ясували правоохоронці, шахраєм виявився житель Києва. Він переконував потерпілого в тому, що може "сприяти" призначенню на керівну посаду в Офісі президента за 100 тисяч доларів.
Для того, щоб створити вигляд своєї "впливовості", він залучив двох спільників, які підтримували його легенду та мали отримати гроші.
У жовтні цього року вони отримали 15 тисяч доларів. Під час передачі другої частини в розмірі 50 тисяч доларів зловмисників затримали.
Фото: затримання шахраїв (t.me/pgo_gov_ua)
Їм планують оголосити про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Очікується, що правопорушників заарештують.
Водночас у поліції уточнили, що зловмисник був однофамільцем керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Він представлявся його двоюрідним братом.
Для конспірації зловмисники під час спілкування з потерпілими змінювали голоси за допомогою спеціальної програми. Також вони змінювали номерні знаки на автомобілях.
Тепер чоловікам загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, раніше про шахрайську схему вже заявляв керівник ОП Андрій Єрмак.
Він зазначав, що групу шахраїв очолював чоловік на ім'я Єрмак Д.С, але він не є його родичем.
За словами Єрмака, це була шахрайська вигадка. Він додав, що розраховує на справедливе покарання для правопорушників.