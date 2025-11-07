"Продавав" посаду в ОП: стали відомі деталі справи з фейковим родичем Єрмака

Як з'ясували правоохоронці, шахраєм виявився житель Києва. Він переконував потерпілого в тому, що може "сприяти" призначенню на керівну посаду в Офісі президента за 100 тисяч доларів.

Для того, щоб створити вигляд своєї "впливовості", він залучив двох спільників, які підтримували його легенду та мали отримати гроші.

У жовтні цього року вони отримали 15 тисяч доларів. Під час передачі другої частини в розмірі 50 тисяч доларів зловмисників затримали.

Фото: затримання шахраїв (t.me/pgo_gov_ua)

Їм планують оголосити про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Очікується, що правопорушників заарештують.

Деталі від поліції

Водночас у поліції уточнили, що зловмисник був однофамільцем керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Він представлявся його двоюрідним братом.

Для конспірації зловмисники під час спілкування з потерпілими змінювали голоси за допомогою спеціальної програми. Також вони змінювали номерні знаки на автомобілях.

Тепер чоловікам загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.