Продавал поддельные водительские права: ГБР разоблачило правоохранителя на интернет-схеме

Бывший правоохранитель из Сокирянского района Черновицкой области организовал схему по продаже поддельных водительских удостоверений. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГБР.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Сокирянского района Черновицкой области, который участвовал в схеме по изготовлению и продаже поддельных водительских удостоверений. Обвинительный акт направлен в суд", - отметили в ГБР.

Детали дела

Известно, что схема действовала как минимум с начала 2025 года. Правоохранитель через Интернет подыскивал желающих приобрести поддельные водительские удостоверения различных категорий.

Стоимость подделки варьировалась в зависимости от открытых категорий и наличия у граждан действующих удостоверений. Подделка со всеми категориями А1, А, В, С1, С, ВЕ, С1Е, СЕ стоила 500 евро.

Непосредственно подделывал удостоверение гражданский знакомый правоохранителя. Обычно, срок изготовления занимал примерно 3-4 недели. Изготовленные подделки отличались от оригинальных и не были внесены в официальные реестры.

Схема была обнаружена и прекращена, и 1 мая этого года правоохранителю сообщено о подозрении и уволен с занимаемой должности.

Он обвиняется в сбыте незаконно полученных голографических защитных элементов, по предварительному сговору группой лиц и подделке удостоверения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.