В сети распространяется схема продажи медицинских справок для водителей: как уберечься от мошенников

Среда 22 октября 2025 19:31
UA EN RU
Фото: Мошенники стали чаще продавать поддельные медицинские справки для водителей (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине снова активизировались онлайн-мошенники, которые предлагают "купить" медицинскую справку о пригодности к управлению транспортом без прохождения медосмотра.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Такие объявления распространяют в соцсетях, мессенджерах и на фейковых сайтах с обещаниями "официально, быстро и недорого". По данным киберполиции, аферисты создают страницы, похожие на официальные ресурсы госучреждений или медцентров, где пользователи вводят персональные данные и оплачивают "услугу". После этого мошенники или исчезают, или присылают подделку без юридической силы.

В МВД отмечают, что справки о пригодности к управлению выдают исключительно лицензированные медучреждения. Использование поддельных документов наказывается штрафом, арестом или ограничением свободы до двух лет (ч. 4 ст. 358 УКУ).

Недавно во Львове во время сдачи экзамена на водительские права работники сервисного центра разоблачили 19-летнего мужчину, который подал фальшивую медсправку. Об инциденте сразу сообщили в полицию.

Как обезопасить себя:

  • получайте справки только в учреждениях с лицензией (проверить можно в реестре Минздрава);
  • не присылайте личные данные сомнительным сайтам;
  • не доверяйте рекламе в соцсетях;
  • в случае мошенничества сообщайте в киберполицию или звоните 102.

В МВД напомнили, что ни один посредник не имеет права оформлять официальные документы, а любая "легкая" схема - это почти всегда мошенничество.

Напомним, в водительских удостоверениях нового образца могут указывать группу крови и резус-фактор, но эти данные есть не у всех. В МВД объяснили, что запись делают только с согласия водителя и при наличии медицинской справки. Во время военного положения требование о справке упростили, поэтому в большинстве новых документов эта графа пустая.

Также мы писали, что правительство отменило требование о годовом стаже для получения водительских прав категории СЕ (грузовики с прицепом). Это должно упростить доступ к профессии, особенно для молодежи и женщин, и поможет быстрее привлекать новых водителей, что укрепит логистику и развитие автоперевозок.

