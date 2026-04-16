"Ощадбанк" продаст ТРЦ Gulliver в Киеве. Когда планируется аукцион?

Государственные банки "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" планируют в ближайшие месяцы выставить на продажу столичный торгово-развлекательный центр Gulliver.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя правления "Ощадбанка" Юрия Кациона, которые он сказал во время конференции Forbes Banker.

"Мы в ближайшее время объявим о продаже этого комплекса на аукционе на платформе Prozorro", - сказал он во время мероприятия.

В комментарии РБК-Украина председатель правления "Ощадбанка", который владеет 80% имущественных прав на ТРЦ, добавил, что аукцион планируется провести в ближайшие месяцы.

Решение о продаже были принято вместе с "Укрэксимбанком", который владеет 20% имущественных прав на торгово-развлекательный центр. "Это решение принимается совместно, оно согласовано", - прокомментировал РБК-Украина Юрий Кацион.

Суды с экс-владельцем ТРЦ

Отвечая на вопрос, не блокируют ли продажу ТРЦ Gulliver судебные иски от предыдущего собственника (Виктор Полищук, владелец сети магазинов "Эльдорадо"), глава "Ощадбанка" сказал, что текущие судебные дела не останавливают и не блокируют возможность продажи актива.