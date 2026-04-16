"Ощадбанк" продаст ТРЦ Gulliver в Киеве. Когда планируется аукцион?

19:00 16.04.2026 Чт
2 мин
Не помешают ли суды с предыдущими владельцами?
aimg Дмитрий Сидоров
"Ощадбанк" продаст ТРЦ Gulliver в Киеве. Когда планируется аукцион? Фото: Столичный ТРЦ Gulliver оказался в собственности госбанков, которые готовятся его продать (Getty Images)

Государственные банки "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" планируют в ближайшие месяцы выставить на продажу столичный торгово-развлекательный центр Gulliver.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя правления "Ощадбанка" Юрия Кациона, которые он сказал во время конференции Forbes Banker.

"Мы в ближайшее время объявим о продаже этого комплекса на аукционе на платформе Prozorro", - сказал он во время мероприятия.

В комментарии РБК-Украина председатель правления "Ощадбанка", который владеет 80% имущественных прав на ТРЦ, добавил, что аукцион планируется провести в ближайшие месяцы.

Решение о продаже были принято вместе с "Укрэксимбанком", который владеет 20% имущественных прав на торгово-развлекательный центр. "Это решение принимается совместно, оно согласовано", - прокомментировал РБК-Украина Юрий Кацион.

Суды с экс-владельцем ТРЦ

Отвечая на вопрос, не блокируют ли продажу ТРЦ Gulliver судебные иски от предыдущего собственника (Виктор Полищук, владелец сети магазинов "Эльдорадо"), глава "Ощадбанка" сказал, что текущие судебные дела не останавливают и не блокируют возможность продажи актива.

Напомним, в июле 2025 года ТРЦ Gulliver перешел в собственность двух государственных банков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", которые получили его за долги. Банки выиграли суды против компаний экс-владельца Виктора Полищука, владельца магазинов "Эльдорадо".

После перехода собственности, как сообщали в пресс-центре "Ощадбанка", предыдущий владелец стал препятствовать доступу к инженерным сетям здания ТРЦ.

В результате, в конце октября торговый центр был вынужденно закрыт. Gulliver частично возобновил свою работу лишь с 12 декабря, а полноценно он заработал с начала февраля.

