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Россияне ждут визита Путина в регионы, перед которым завозят дешевый бензин

01:20 08.08.2026 Сб
2 мин
На неработающие неделями АЗС завозят топливо перед приездом диктатора
aimg Юлия Маловичко
Россияне ждут визита Путина в регионы, перед которым завозят дешевый бензин Фото: глава Кремля Владимир Путин (из открытых источников)
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Российский диктатор Владимир Путин на фоне предвыборной кампании совершает поездки по регионам РФ, в которые перед его визитом завозят много дешевого бензина, несмотря на топливный кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

Топливо перед приездом Путина появляется в регионах даже на тех АЗС, которые проставивали пустые неделями из-за кризиса в энергосекторе, к которому привели массовые удары украинских дронов.

Издание берет в пример ситуацию в Красноярске, куда 3 августа приезжал диктатор. Там накануне визита главы Кремля, о котором россияне еще не знали, бензин появился на каждой АЗС, к тому же – вдвое дешевле привычной цены.

"Уже два дня нам не приходится стоять в очереди за бензином, и его продают не по 140 (рублей за литр – ред.), а по 67, и все это благодаря Владимиру Владимировичу! Спасибо, что пришли к нам", – восторженно высказался молодой водитель, которого интервьюировало "Эхо", российское СМИ в изгнании.

Волна удовольствия среди россиян, порой окрашенного иронией, прокатилась и по социальным сетям. Местные блогеры объяснили, что визит "барина", несмотря на неудобства – перекрытие движения, значительный набор полиции, плохое интернет-соединение – имел и свои положительные стороны.

Некоторые даже предлагали ему посещать город чаще, указывая на то, что его предыдущая поездка была семь лет назад.

"Одно можно сказать наверняка: на 48 часов жители Красноярска забыли о топливном кризисе, который преследовал их после неоднократных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам", - говорится в материале Le Monde.

Топливный кризис в РФ

Напомним, за последние два месяца украинские дроны остановили до 40% нефтепереработки России, треть которой осталась без горючего. Кризис в энергосекторе задел 50 млн граждан РФ.

Несмотря на то, что россияне уже не знают, где покупать бензин, который стал на вес золота, Путин публично не признает плачевного положения дел. По его словам, ситуация "не является критической".

При этом Россия начала забирать бензин в Беларуси, который назначался в страны Центральной Азии. Впрочем, даже рекордные объемы таких поставок не позволяют полностью устранить дефицит.

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