"Проблема появилась не сегодня": МИД озвучил цели китайских спутников над Украиной

"Мы видели, как китайские спутники применяются для мониторинга, для наблюдения за различными объектами в контексте российской агрессии. То есть мы понимаем, что это наблюдение за какими-то очень конкретными, например, подстанциями АЭС. Мы видели такое раньше, не сейчас, раньше. Поэтому, к сожалению, эта проблема не сегодня появилась", - заявил Тихий.

Он также добавил, что о нахождении и деятельности китайских спутников над Украиной сообщается не только Пекину, но и нашим партнерам.

"Считаем, что это еще раз подчеркивает неделимость безопасности, показывает, что война России против Украины касается далеко не только Украины, но и выходит далеко за ее пределы. Путин привлекает другие страны, непосредственно привлекает Иран и Северную Корею, но также ряд других стран к своей войне", - добавил спикер МИД.

Тихий подчеркнул, что подобные инциденты в контексте российской войны имеют далеко идущие последствия - не только для безопасности Европы, но и Юго-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока.

"То есть эта война значительно шире только Украины. В таком ключе мы доносим это партнерам", - отметил он.