"Проблема з'явилася не сьогодні": МЗС озвучив цілі китайських супутників над Україною

Китайські супутники над Україною спостерігаються вже не вперше, а їхня ціль - моніторинг важливих об'єктів в контексті російської агресії.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
"Ми бачили, як китайські супутники застосовуються для моніторингу, для спостереження за різними об 'єктами в контексті російської агресії. Тобто ми розуміємо, що це спостереження за якимись дуже конкретними, наприклад, підстанціями АЕС. Ми бачили таке раніше, не зараз, раніше. Тому, на жаль, ця проблема не сьогодні з 'явилася", - заявив Тихий.
Він також додав, що про знаходження та діяльність китайських супутників над Україною повідомляється не лише Пекіну, а й нашим партнерам.
"Вважаємо, що це ще раз підкреслює неподільність безпеки, показує, що війна Росії проти України стосується далеко не лише України, а й виходить далеко за її межі. Путін залучає інші країни, безпосередньо залучає Іран і Північну Корею, але також низку інших країн до своєї війни", - додав речник МЗС.
Тихий підкреслив, що подібні інциденти в контексті російської війни мають далекосяжні наслідки - не лише для безпеки Європи, а й Південно -Східної Азії, Індо-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу.
"Тобто ця війна значно ширша за лише Україну. В такому ключі ми доносимо це партнерам", - зазначив він.
Нагадаємо, під час масованого обстрілу 5 жовтня над Львівщиною зафіксували мінімум три китайські розвідувальні супутники.
Мова йде про китайські Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які пролетіли над регіоном дев'ять разів.
Китайські розвідувальні супутники здатні виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.
Співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров заявив нещодавно про факт отримання РФ супутникових даних від Китаю.
Ці розвідувальні дані використовувались для завдання ракетних ударів країною-агресоркою і стосувалися об'єктів іноземних інвесторів.
У Кремлі прокоментували інформацію щодо отримання супутникових даних про Україну від Китаю.
Як заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, Росія має власні можливості, зокрема космічні, для всіх завдань в рамках "спеціальної військової операції".