Проблема с блокированием границы решится за несколько недель, - глава комитета Сейма Польши

"Я думаю, что в течение нескольких недель это будет. И польское правительство, и украинское правительство должны найти общий язык, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства", - сказал депутат Сейма в ответ на вопрос, когда можно ожидать разблокирования границы.

Он отметил, что это "непростое дело", но оно будет решено, ведь в истории Европейского Союза, по словам депутата, уже были сотни таких кризисов, когда из-за открытия рынка нужно было защитить какие-то секторы производства в определенной стране.

"И ЕС знает способы, как это сделать. Обо всем этом нужно договариваться. Вот и все", - сказал Коваль.

Он также выразил непонимание, почему протесты польских фермеров связывают с Украиной.

"Они не касаются в первую очередь Украины или каких-либо украинских вопросов. Они просто о том, что в Европе упали цены на зерно и фермеры требуют компенсации", - сказал депутат Сейма.

Ситуация на украинско-польской границе