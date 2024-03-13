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Проблема с блокированием границы решится за несколько недель, - глава комитета Сейма Польши

Фото: Глава комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль (Getty Images)
Автор: Вадим Ребрина

Глава комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль считает, что проблема с блокированием польскими фермерами границы с Украиной будет решена в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинское радио.

"Я думаю, что в течение нескольких недель это будет. И польское правительство, и украинское правительство должны найти общий язык, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства", - сказал депутат Сейма в ответ на вопрос, когда можно ожидать разблокирования границы.

Он отметил, что это "непростое дело", но оно будет решено, ведь в истории Европейского Союза, по словам депутата, уже были сотни таких кризисов, когда из-за открытия рынка нужно было защитить какие-то секторы производства в определенной стране.

"И ЕС знает способы, как это сделать. Обо всем этом нужно договариваться. Вот и все", - сказал Коваль.

Он также выразил непонимание, почему протесты польских фермеров связывают с Украиной.

"Они не касаются в первую очередь Украины или каких-либо украинских вопросов. Они просто о том, что в Европе упали цены на зерно и фермеры требуют компенсации", - сказал депутат Сейма.

Ситуация на украинско-польской границе

Напомним, с конца прошлого года между Польшей и Украиной возникло обострение, когда польские фермеры и перевозчики блокировали границу.

В феврале протесты на польско-украинской границе ужесточились. Пункты пропуска блокируют фермеры, они несколько раз высыпали украинское зерно.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами . В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.

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